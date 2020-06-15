20 Сентября 2020
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Политика В России Москва
Телеграм, Telegram, Роскомнадзор (2018) | Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесен законопроект, отменяющий блокировку Telegram

Депутаты от "Справедливой России" Ионин, Тумусов и Терентьев, несмотря на отрицательный отзыв правительства, все равно внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий отмену блокировки мессенджера Telegram в России.

Авторы документа указывают, что в условиях режима повышенной готовности и ЧС польза от мессенджера значительно превосходит потенциальный вред. Да и в целом блокировка абсурдна, поскольку легко игнорируется с помощью различных технических решений.

"Несмотря на предпринятые Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций меры заблокировать данный сервис, мессенджер Telegram остается доступным для скачивания и использования на территории Российской Федерации. Как признал Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Волин А.К., полная блокировка Telegram в России не представляется возможной. Помимо этого, Волин А.К. также подтвердил, что решение о блокировке сервиса технически не означает запрет на его использование. Таким образом, использование мессенджера Telegram в России является законным, а его дальнейшее блокирование – нецелесообразным", - говорится в пояснительной записке.

Депутаты указывают, что Минкомсвязи, московский оперштаб по борьбе с коронавирусом и т.д. используют мессенджер Telegram официально как один из своих основных информационных ресурсов в интернете.

Ранее в правительстве указывали на тот факт, что отменить блокировку по решению министерства или Госдумы нельзя, поскольку она была назначена судом.

Напомним, инициативу депутатов поддержал и создатель мессенджера Павел Дуров. "Приветствую эту инициативу. Разблокировка позволила бы тридцати миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис. Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны", - заявил Дуров.

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В Госдуму внесен законопроект, отменяющий блокировку Telegram

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Теги: блокировка telegram, госдума, отмена блокировки



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