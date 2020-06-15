На Южном Урале с экс-чиновника взыскали свыше 2,9 млн рублей ущерба

Суд взыскал с экс-руководителя управления имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского района Рустама Сатыбалдина свыше 2,9 млн рублей в качестве возмещения ущерба, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В ноябре 2018 года экс-чиновник был признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также суд запретил ему занимать должности, связанные со службой в государственных и муниципальных органах на срок 2 года.

По версии следствия, Сатыбалдин в 2014-2015 гг. приобрел в муниципальную собственность четыре квартиры в селе Кунашак на общую сумму более 2,9 млн рублей. Квартиры были приобретены осужденным у родной сестры путем заключения муниципальных контрактов и в дальнейшем предоставлены для проживания детям-сиротам. Однако экспертиза показала, что они непригодны для постоянного проживания, а устранить недостатки нельзя.

Прокуратура района обратилась в суд с требованием взыскать с осужденного свыше 2,9 млн руб. ущерба. Суд требования прокурора удовлетворил.