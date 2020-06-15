20 Сентября 2020
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Политика За рубежом
президент Польши Анджей Дуда, Польша, Дуда (2015) | Фото: onet.tv

Президент Польши: пропаганда содомии - это разрушительная идеология

Президент Польши Анджей Дуда назвал пропаганду содомии разрушительной идеологией. Об этом он сказал в выступлении перед избирателями в городе Бжег.
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Он заявил, что поколение его родителей в течение 40 лет боролось за изгнание коммунистической идеологии не для того, чтобы пришла еще более разрушительная идеология, которая под предлогом уважения и терпимости скрывает глубокую нетерпимость. В том числе навязывая это детям.

Дуда отметил, что только родители несут ответственность за половое воспитание своих детей и "никакие учреждения не могут вмешиваться в то, как родители воспитывают своих детей". На днях он подписал "Семейную хартию" предвыборных предложений, не подпускающую содомитов к усыновлению детей, не допускающую их пропаганду в школах и тем более вступление их в содомский "брак".

Позже, после критики либералов, он написал в Twitter, что "искренне верит в разнообразие и равенство", но "убеждение любого меньшинства не могут быть навязаны большинству под фальшивой претензией на толерантность". Это несколько ослабляет твердость его позиции, но он подчеркнул то, о чем западные лидеры боятся говорить - что под предлогом защиты прав происходит пропаганда и навязывание идеологии содомии.

По данным просодомской организации ILGA-Europe, Польша является самой худшей страной в ЕС с точки зрения пропаганды содомии. При этом Дуда и его партия закона и справедливости на предыдущих выборах получили большинство в парламенте именно потому, что отстаивают традиционные для Польши католические ценности, включая неприемлемость половых извращений.

Еврокомиссия выразила обеспокоенность заявлением Дуды. Она разослала письма главам пяти польских провинций, которые заявили о своей свободе от ЛГБТ-идеологии. Брюссель требует обеспечить такую "ценность" ЕС, как однополые связи.

Выборы президента в Польше пройдут 28 июня. Тема содомии является одной из ключевых в предвыборной кампании.

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Президент Польши: пропаганда содомии - это разрушительная идеология

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Теги: Польша, Анджей Дуда, содомия, ЛГБТ



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