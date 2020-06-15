20 Сентября 2020
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В Волгограде несовершеннолений школьник задержан за изготовление взрывных устройств, которые планировал привести в действие в своей школе (2020) | Фото: Следственный комитет РФ

Подросток в Волгограде планировал атаку на школу: изъято 18 коктейлей Молотова

В Волгограде сотрудники ФСБ задержали 14-летнего подростка, который планировал нападение на школу.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, школьник у себя дома изготавливал самодельные взрывные устройства и жидкостные зажигательные гранаты, так называемые "Коктейли Молотова".

В квартире обнаружены СВУ, компоненты, необходимые для его изготовления, в том числе металлические поражающие элементы, а также 18 готовых к использованию бутылок с зажигательной смесью.

По словам подростка, взорвать это все он хотел на пустырях Волгограда. Однако следствие считает, что целью была школа, а жертвой должны были стать сотрудник учебного заведения и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт.

Возбуждено уголовное дело. Подросток арестован, ему предъявлены обвинения. Не исключено, что у школьника могли быть сообщники, эта версия сейчас проверяется.

Ранее в Красноярском крае троих 14-летних подростков задержали за изготовление бомб. Они подозреваются в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности.

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Подросток в Волгограде планировал атаку на школу: изъято 18 коктейлей Молотова

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Теги: подросток, волгоград, коктейли молотова



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