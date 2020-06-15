Аудиторы нашли в ведомстве Патрушева недостатки почти на миллиард рублей в исполнении бюджета 2019 года

Счетная палата проверила исполнение бюджета в прошлом году Минсельхозом России, а также подконтрольными ему Росрыболовствовм и Россельхознадзором. Были выявлены нарушения и недостатки на общую сумму 900,7 млн руб. Почти две трети от этой суммы (650,1 млн руб.) приходится на Минсельхоз, говорится в сообщении аудитора.

"В частности, выявлены системные нарушения на сумму 216,4 млн рублей при предоставлении межбюджетных трансфертов. Они связаны с отсутствием надлежащего контроля со стороны министерства за соблюдением регионами обязательств, установленных соглашениями, - поясняют в Счетной палате. - Например, 67 регионов представили недостоверные сведения о достигнутых показателях результативности использования субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, 10 – в области мелиорации".

В 2019 году министерство, несмотря на снижение ключевой ставки с 7,75 до 6,5%, не проводило работу по снижению процентной ставки по кредитным договорам, заключенным АО "ОЗК" с банком-кредитором.

Росрыболовство допустило нарушений на 250,5 млн руб. Многие – в сфере закупок. В частности, Счетная палата выявила ограничения конкуренции, необоснованное формирование цены контракта, несоблюдение условий закупок и порядка приемки выполненных работ. Также проверка установила факты неправомерной оплаты работ, несоответствующих условиям контрактов. Речь идет о работах по реставрации двух административных зданий агентства, которые относятся к объектам культурного наследия.

В Россельхознадзоре Счетная палата отметила ряд нарушений и недостатков, связанных с постановкой на учет федерального имущества, формированием плана информатизации, а также неэффективным использованием средств федерального бюджета при осуществлении закупок малого объема.