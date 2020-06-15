Аудиторы нашли в ведомстве Патрушева недостатки почти на миллиард рублей в исполнении бюджета 2019 года

20 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    рубашки в клетку женские длинные ссылки

Экономика В России Москва
глава Россельхозбанка Дмитрий Патрушев (2017) | Фото:www.kremlin.ru

Аудиторы нашли в ведомстве Патрушева недостатки почти на миллиард рублей в исполнении бюджета 2019 года

Счетная палата проверила исполнение бюджета в прошлом году Минсельхозом России, а также подконтрольными ему Росрыболовствовм и Россельхознадзором. Были выявлены нарушения и недостатки на общую сумму 900,7 млн руб. Почти две трети от этой суммы (650,1 млн руб.) приходится на Минсельхоз, говорится в сообщении аудитора.

"В частности, выявлены системные нарушения на сумму 216,4 млн рублей при предоставлении межбюджетных трансфертов. Они связаны с отсутствием надлежащего контроля со стороны министерства за соблюдением регионами обязательств, установленных соглашениями, - поясняют в Счетной палате. - Например, 67 регионов представили недостоверные сведения о достигнутых показателях результативности использования субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, 10 – в области мелиорации".

В 2019 году министерство, несмотря на снижение ключевой ставки с 7,75 до 6,5%, не проводило работу по снижению процентной ставки по кредитным договорам, заключенным АО "ОЗК" с банком-кредитором.

Росрыболовство допустило нарушений на 250,5 млн руб. Многие – в сфере закупок. В частности, Счетная палата выявила ограничения конкуренции, необоснованное формирование цены контракта, несоблюдение условий закупок и порядка приемки выполненных работ. Также проверка установила факты неправомерной оплаты работ, несоответствующих условиям контрактов. Речь идет о работах по реставрации двух административных зданий агентства, которые относятся к объектам культурного наследия.

В Россельхознадзоре Счетная палата отметила ряд нарушений и недостатков, связанных с постановкой на учет федерального имущества, формированием плана информатизации, а также неэффективным использованием средств федерального бюджета при осуществлении закупок малого объема.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Аудиторы нашли в ведомстве Патрушева недостатки почти на миллиард рублей в исполнении бюджета 2019 года

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: минсельхоз, росрыболовство, россельхознадзор, провертка, недостача, нарушения, бюджет, счетная палата



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети