Основной объем топлива с русла реки Амбарная под Норильском собран

Основной объем дизельного топлива с русла реки Амбарная после аварии на ТЭЦ под Норильском собран. Об этом сообщает "Транснефть", которая ранее направила на место ЧП свои аварийные бригады и спецтехнику.

Компания собрала 8,42 тысячи кубометров нефтепродуктов в рамках работы по ликвидации разлива топлива. За сутки собрано 620 кубометров топлива, передает РИА Новости.

Напомним, в результате повреждения целостности резервуара с дизельным топливом 29 мая 21 тыс. кубометров горючего вытекло на прилегающую к норильской ТЭЦ-3 территорию, загрязнены реки, земли и озера. Ущерб, вероятно, будет оценен в десятки миллиардов рублей, а на восстановление уйдет не менее десяти лет.

Ранее стало известно о многократном превышении предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в воде за пределами боновых заграждений на реках Таймыра после аварии на нефтебазе Норильска.

Так, на реке Амбарная за бонами концентрация варьируется от 80 до 116 ПДК. В ручье Безымянный у места происшествия, зафиксирована концентрация нефтепродуктов до 1100 ПДК.