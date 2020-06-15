В Югре у большей части новых больных коронавирусом инфекция проявляется через ОРВИ

Опубликованы данные о суточном приросте числа больных коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Тюменской области количество больных выросло на 73 (до 2 тыс. 269), в Югре – на 184 (до 4 тыс. 753), на Ямале – на 87 (до 3 тыс. 412). Лидеры по количеству новых больных в Югре – Сургут (73), Ханты-Мансийск (25), Нижневартовск (23). Коэффициент распространения инфекции – 1,13. Показатель охвата тестированием населения – 273,6 на 100 тыс. населения. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 49,3%. Состояние 31 пациента тяжёлое, 18 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В момент подтверждения диагноза у 122 заболевших были признаки ОРВИ, у 39 – пневмония, у 23 пациентов симптомов не было.

В населённых пунктах Ямала подтверждено 70 новых случаев. Из них 34 – в Новом Уренгое, 16 – в Салехарде, 10 – в Губкинском. На месторождениях и производственных объектах округа – 17 новых случаев (Пуровский район (8), Новый Уренгой (7), Надымский район (2)). Из всех новых инфицированных 42 переносят болезнь без симптомов.

"В Ноябрьске скончалась 71-летняя пациентка с подтверждённым коронавирусом. Она обратилась на четвёртый день болезни. В стационаре ей поставлен диагноз "двусторонняя внебольниная пневмония", осложнившаяся дыхательной и сердечной недостаточностью. Усилили пневмонию хронические заболевания бронхов и артериальная гипертония. Почти неделю она провела на аппарате искусственной вентиляции лёгких, однако организм не справился", - сказала глава окружного оперштаба Татьяна Бучкова.

Всего в России за сутки коронавирус подтвердился у 8 тыс. 246 пациентов.