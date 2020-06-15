20 Сентября 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

В Тюменской области назначен руководитель департамента здравоохранения

Заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова может занять должность руководителя ведомства. Соответствующие сведения опубликованы в местных СМИ. Приказ будто бы уже подписан губернатором Александром Моором, но пока не опубликован.

В департаменте здравоохранения региона информацию Накануне.RU пока не подтверждают. Однако, отметим, что ранее в пресс-службе не подтверждали сведения об увольнении экс-руководителя департамента здравоохранения Инны Куликовой. Напомним, она перешла на работу в Министерство здравоохранения РФ в конце марта этого года и стала советником главы Минздрава РФ, а после директором департамента организации экстренной медпомощи ведомства.

Сообщается, что на должность главы регионального депздрава рассматривались кандидатуры директора ТФОМС Тюменской области Юрия Гиберта и заместителя директора департамента здравоохранения Татьяны Новиковой.

До прихода в департамент Наталья Логинова работала главным врачом областного центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины.

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В Тюменской области назначен руководитель департамента здравоохранения

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Теги: департамент здравоохранения, руководитель, назначение



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Развитие сюжета:

Ранее 03.07.2020 14:42 Мск Назначен директор департамента здравоохранения Тюменской области

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