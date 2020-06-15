20 Сентября 2020
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Общество В России
Изолирующий бокс для перемещения пациентов с коронавирусом (2020) | Фото: Правительство Пермского края

Официальное число умерших от коронавируса в России перевалило за 7000

За последние сутки в России выявлено 8246 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 34,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 143 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 4489 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 537 210 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 7091 летальный исход, выздоровело 284 539 человек.

Распределение новых случаев по регионам выглядит следующим образом:

Москва - 1359

Московская область - 689

Санкт-Петербург - 252

Свердловская область - 233

Воронежская область - 220

Нижегородская область - 209

Ханты-Мансийский АО - 184

Челябинская область - 169

Красноярский край - 161

Ростовская область - 160

Ульяновская область - 146

Саратовская область - 128

Иркутская область - 127

Орловская область - 122

Новосибирская область - 109

Архангельская область - 107

Волгоградская область - 106

Самарская область - 106

Карачаево-Черкесская Республика - 99

Псковская область - 98

Тульская область - 96

Республика Дагестан - 95

Пензенская область - 94

Омская область - 93

Ивановская область - 91

Приморский край - 91

Брянская область - 87

Ямало-Ненецкий АО - 87

Республика Коми - 86

Забайкальский край - 85

Республика Саха (Якутия) - 85

Ставропольский край - 82

Кабардино-Балкарская Республика - 80

Чувашская Республика - 79

Белгородская область - 78

Калужская область - 78

Тверская область - 78

Смоленская область - 77

Хабаровский край - 74

Ленинградская область - 73

Тюменская область - 73

Краснодарский край - 72

Республика Тыва - 72

Алтайский край - 72

Пермский край - 68

Тамбовская область - 65

Мурманская область - 65

Курская область - 64

Оренбургская область - 62

Астраханская область - 61

Республика Башкортостан - 61

Липецкая область - 58

Владимирская область - 57

Республика Мордовия - 56

Кировская область - 53

Новгородская область - 52

Рязанская область - 49

Республика Бурятия - 49

Ярославская область - 48

Томская область - 46

Республика Марий Эл - 44

Республика Татарстан - 44

Амурская область - 44

Камчатский край - 42

Калининградская область - 40

Республика Ингушетия - 36

Республика Северная Осетия - 34

Республика Адыгея - 29

Республика Крым - 27

Костромская область - 25

Республика Хакасия - 24

Кемеровская область - 23

Магаданская область - 21

Удмуртская Республика - 20

Курганская область - 20

Республика Алтай - 19

Республика Карелия - 18

Вологодская область - 18

Чеченская Республика - 15

Сахалинская область - 13

Республика Калмыкия - 9

Ненецкий АО - 3

Севастополь - 2

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Официальное число умерших от коронавируса в России перевалило за 7000

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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