Официальное число умерших от коронавируса в России перевалило за 7000

За последние сутки в России выявлено 8246 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 34,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 143 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 4489 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 537 210 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 7091 летальный исход, выздоровело 284 539 человек.