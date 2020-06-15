В Прикамье от коронавируса умерли ещё два инфицированных

Опубликована свежая статистика по заболеваемости коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Пермском крае количество инфицированных выросло на 68 (до 2 тыс. 755). По данным краевого оперштаба, коэффициент распространения болезни – 1,07. В статистике отражены два смертельных случая.

"У пациентов 63 и 83 лет посмертно был обнаружен COVID-19, который и стал основной причиной их смерти. Таким образом, количество летальных исходов, где причиной является коронавирус, выросло до 49. Ещё 42 случая смерти инфицированных - не от новой инфекции", - уточнили в оперштабе.

Отметим, суточный прирост по стране – 8 тыс. 246 инфицированных.