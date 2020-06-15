Число выявленных случаев коронавируса в Свердловской области превысило 9,5 тысяч

За минувшие сутки в Свердловской области было зарегистрировано 233 новых случая коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз подтвержден у жителей Екатеринбурга (208 случаев) и других муниципалитетов. Всего на Среднем Урале выявлено 9 тыс. 558 случаев новой коронавирусной инфекции.

Состояние 90 госпитализированных оценивается как тяжелое, 613 пациентов находятся в состоянии средней тяжести. Остальные – в удовлетворительном состоянии.

За сутки был выписан 91 человек, а всего уральские врачи вылечили 4 тыс. 235 пациентов.