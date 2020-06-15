Еще у одного депутата пермской гордумы подозревают коронавирус

У депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова подозревают коронавирус, сообщает "Ъ" со ссылкой на самого депутата.

Парламентарий госпитализирован в одну из местных больниц. Ранее COVID-19 был обнаружен у депутата Александра Филиппова.

Как сообщало ранее Накануне.RU, пермская гордума перешла на дистанционный режим работы в мае. В апреле соответствующие изменения были внесены в регламент парламента. Также потребовалось время, чтобы решить технические вопросы.