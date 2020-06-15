20 Сентября 2020
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парад победы (2013) | Фото: минобороны

Еще один российский регион перенес Парад Победы из-за коронавируса

В Пензенской области решили не проводить Парад Победы 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.

Как заявил губернатор Иван Белозерцев на совещании, онлайн-трансляция которого велась в Instagram, торжественное мероприятие перенесут на более поздний срок.

Глава региона выразил надежду, что на этой неделе область перейдет на второй этап снятия ограничений.

Как сообщалось, Якутск стал еще одной столицей российского региона, где 24 июня не будет проводиться парад Победы. Местные власти приняли такое решение в связи с продлением до 21 июня режима самоизоляции в республике.

Также от проведения парадов из-за эпидемиологической обстановки отказались в Перми, Ярославле, Пскове, Саранске, Оренбурге, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском, Челябинске, Белгороде, Орле.

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Еще один российский регион перенес Парад Победы из-за коронавируса

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Теги: парад победы, коронавирус, пенза



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