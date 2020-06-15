20 Сентября 2020
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Общество В России
гостиница, мотель, дорога,кафе (2018) | Фото:Накануне.RU

"Чтобы близкие люди пробирались друг к другу по водосточным трубам?" Коммунисты о "гостиничных" рекомендациях Роспотребнадзора

Председатель ЦК партии Коммунисты России Максим Сурайкин призвал Роспотребнадзор "не заниматься ерундой" и отменить рекомендацию в отношении официально незарегистрированных пар, желающих заселиться в один номер отеля. По словам лидера КПКР, такое решение "только губит перспективы внутреннего туризма и разозлит десятки миллионов россиян".

Напомним, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, отечественным отельерам желательно селить в одном номере только людей, связанных семейными отношениями. Если в одном номере окажутся чужие друг другу люди, то от отеля потребуют объяснений.

Максим Сурайкин отметил, что в России много браков, не предусматривающих официального подтверждения. Также не совсем ясны мотивы ведомства, ведь заселение в один номер уже предусматривает довольно тесные отношение между людьми, кем бы они друг другу не являлись. Из этого следует, что и к борьбе с коронавирусной инфекцией такие рекомендации не имеют никакого отношения, ведь люди, как правило, постоянно находятся рядом еще и до самого заселения.

"Неужели госпожа Попова добивается, чтобы близкие люди пробирались друг к другу в номера, чтобы побыть вместе на отдыхе, по водосточным трубам и пожарным лестницам, чтобы в отелях проживающие непрерывно менялись комнатами, как это бывало в 70-80-е годы?! А какой простор для коррупции, для злоупотреблений дают подобные рекомендации?! Взятки гостиничным служащим на этой почве просто расцветут, просто удивительно, как чиновники придумали такую ерунду!" - критикует решение глава партии.

По его мнению, помимо расцвета коррупции, решение Роспотребнадзора может поспособствовать также разобщению множества российских пар. Само же ведомство занимается реанимацией одной из самых худших и нелюбимых инструкций времен СССР, которая "портила жизнь советским людям и открыто критиковалась в те времена даже в прессе".

Максим Сурайкин заверил, что партия обратится к главе Правительства РФ и попросит премьер-министра Михаила Мишустина отменить эту "странную рекомендацию" Роспотребнадзора.

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"Чтобы близкие люди пробирались друг к другу по водосточным трубам?" Коммунисты о "гостиничных" рекомендациях Роспотребнадзора

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Теги: Коммунисты России, Роспотребнадзор, пары, отели



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