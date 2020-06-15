20 Сентября 2020
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(2005) | Фото: Андрей Замахин www.itogi.ru

Скончалась Алена Верди, которую обвиняли в проведении некачественных пластических операций

СМИ сообщили о смерти Алены Верди – косметолога, которую обвиняли в оказании некачественных услуг по пластической хирургии.

Ранее девушку поместили под домашний арест, 30 мая она его нарушила. В итоге Верди обнаружили без сознания в косметологическом кабинете. Сообщалось, что у нее был инсульт, впрочем, окончательный диагноз пока неизвестен.

РЕН ТВ сообщает, что фигурантка уголовного дела скончалась 15 июня, не приходя в сознание.

В начале июня должен был состояться суд над Верди. Ей приписывают не менее семи эпизодов с пострадавшими клиентками, получившими тяжкий вред здоровью.

По версии следствия, в период с марта 2015 года по октябрь 2017 года лжехирург, выдавая себя за опытного специалиста, оказывала услуги жительницам Краснодарского края. Обвиняемая проводила операции не только в частной клинике, но и у себя дома.

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Скончалась Алена Верди, которую обвиняли в проведении некачественных пластических операций

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Теги: алена верди, пластическая хирургия, доктор франкенштейн



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