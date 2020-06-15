Украинская волонтерша призвала "дебила" Зеленского валить в Израиль

Известная украинская волонтерша Елена Самбул (прозвище Маруся Зверобой) призвала президента страны Владимира Зеленского вместе с женой валить в Израиль. Об этом она написала в телеграм-канале, комментируя новость, что супруга президента заразилась коронавирусом.

Самбул назвала чету Зеленских "двумя дебилами", а президента - "зеленой сволотой". Она также нецензурно заявила, что вся их семья никому на Украине не нужна. И призвала валить в Израиль, пока их не "подвесили за ноги".

Напомним, Самбул в феврале была "приговорена" судом к ношению электронного браслета после того, как открыто обсуждала, как можно убить Зеленского.