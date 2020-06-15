Якутск отменил парад Победы 24 июня из-за коронавируса

Якутск стал еще одной столицей российского региона, где 24 июня не будет проводиться парад Победы. Местные власти приняли такое решение в связи с продлением до 21 июня режима самоизоляции в Республике Саха, передает ТАСС со ссылкой на руководителя администрации правительства и главы Якутии Афанасия Владимирова.

Впрочем, некоторые мероприятия из программы Дня Победы оставят: на мемориале "Солдат Туймаады" в Якутске планируются открытие памятника якутскому снайперу, показ техники военных лет, пройдут онлайн-акции.

Ранее от проведения парадов из-за эпидемиологической обстановки отказались в Ярославле, Пскове, Саранске, Оренбурге, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском, Челябинске. Первыми о переносе мероприятий сообщили власти Белгородской и Орловской областей, а также Пермского края.