20 Сентября 2020
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Общество Пермский край
осужденные тюрьма (2011) | Фото:mk.ru

Пермское ГУФСИН подготовило 11 избирательных участков для голосования по поправкам в Конституцию

Рабочая группа пермского ГУФСИН занялась подготовкой к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию, организовав избирательные участки в 11 подразделениях управления. Отдать свой голос 1 июля смогут 1 тыс. 603 подозреваемых и обвиняемых, имеющих право голоса, в отношении которых приговор не вступил в законную силу, а также 69 осужденных к принудительным работам, находящихся в УФИЦ и 82 гражданина, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН и находящихся под домашним арестом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю, на данный момент сотрудники пенитенциарной службы занимаются информированием осужденных об их избирательных правах и порядке и процедуре проведения голосования. Избирательные участки развернутся в следственных изоляторах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, исправительных колониях №9 и №32, а также в КТБ №7 и №17. Процесс голосования предусматривает соблюдение всех санитарно-эпидемиологических мер, введенных во всех учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю с 16.03.2020.

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Пермское ГУФСИН подготовило 11 избирательных участков для голосования по поправкам в Конституцию

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Теги: ГУФСИН, осужденные. поправки в Конституцию, избирательные участки, голосование



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