У популярного украинского пропагандиста оказалось российское гражданство

Известный украинский журналист "Радио свобода" (финансируется Конгрессом США) Павел Казарин, выражающий подчеркнуто русофобские взгляды, имеет российское гражданство, причем получил его вскоре после возвращения Крыма в состав России. В этом он признался в Facebook сразу после разоблачения журналиста Анатолия Шария.

Казарин должен был вести теледебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на "Общественном ТВ" в прошлом году, которые, однако, так и не состоялись.

Он родом из Симферополя, в 2012-2014 гг. работал в Москве в либеральных изданиях. По его словам, он просто не хотел уезжать из Крыма и поэтому написал заявление на получение российского гражданства. Но это было еще до "вторжения на Донбасс", ареста Олега Сенцова, готовившего теракт на День Победы, и катастрофы с "Боингом" в июле. Он заявил, что уже давно собирает справки на выход из российского гражданства, но эта процедура длительная.

При этом в июле 2014 года Казарин получил в Москве российский загранпаспорт. Не исключено, что он просто решил не рисковать, поскольку по загранпаспорту, выданному в Крыму, он не смог бы ездить на Запад. Это было уже после того, как 30 апреля он написал, что между Россией и Украиной идет война. То есть "украинский патриот" Казарин получил паспорт страны, которая, по его словам, воевала с Украиной.

Также любопытно, что Казарин только в 2018 году выписался из своей квартиры в Симферополе, пишет "Страна". Издание также установило, что 12 мая 2014 года он прилетел в Москву из Киева по российскому паспорту, что опровергает его заверения, что он не пользовался российским паспортом.

Очень показательно, что в 2018 году Казарин поддержал решение Порошенко отозвать закон о запрете двойного гражданства.

История с Казариным похожа на случай Ленура Ислямова, который в 2014 году, после возвращения Крыма с состав России, два месяца был даже зампредседателя Совета министров Республики Крым. Он был отстранен он должности решением Госсовета Крыма из-за претензий к исполнению обязанностей. И, не сумев сделать карьеру в российском Крыму, бежал на Украину, став ярым русофобом.

Случай же Казарина показывает не только цену "украинскому патриотизму", но и поднимает актуальный вопрос: нужны ли России граждане, которые ее открыто ненавидят?