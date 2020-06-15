20 Сентября 2020
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Стадион АО НПК &quot;Уралвагонзавод&quot; (2020) | Фото: visit-tagil.ru

На стадионе Уралвагонзавода начали ремонтировать большое футбольное поле

На стадионе Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле начали ремонтировать большое футбольное поле.

Как сообщили в корпоративной газете УВЗ "Машиностроитель", на объекте работает грейдер – подрядная организация приступила к выравниванию площадки. После того как подготовительные работы будут завершены, начнётся укладка нового искусственного покрытия. Также планируется установка скамеек для запасных игроков.

Реконструкция осуществляется на средства городского бюджета. Генеральный подрядчик – компания "СтройРегион". Окончание работ по контракту планируется в июле.

В реконструкции участвует и Уралвагонзавод. Цех 375 приступил к работам по ремонту покрытия трибун.

"Мы отремонтируем полы и зрительские места. Согласно дефектной ведомости, нам нужно будет привести в порядок около 2,5 тыс. квадратных метров покрытия", – рассказал начальник строительного цеха Дмитрий Сандаков.

Работы строителям УВЗ необходимо завершить одновременно с подрядной организацией, чтобы запустить стадион в эксплуатацию.

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На стадионе Уралвагонзавода начали ремонтировать большое футбольное поле

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Теги: Уралвагонзавод, стадион, футбольное поле, ремонт



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