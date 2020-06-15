На стадионе Уралвагонзавода начали ремонтировать большое футбольное поле

На стадионе Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле начали ремонтировать большое футбольное поле.

Как сообщили в корпоративной газете УВЗ "Машиностроитель", на объекте работает грейдер – подрядная организация приступила к выравниванию площадки. После того как подготовительные работы будут завершены, начнётся укладка нового искусственного покрытия. Также планируется установка скамеек для запасных игроков.

Реконструкция осуществляется на средства городского бюджета. Генеральный подрядчик – компания "СтройРегион". Окончание работ по контракту планируется в июле.

В реконструкции участвует и Уралвагонзавод. Цех 375 приступил к работам по ремонту покрытия трибун.

"Мы отремонтируем полы и зрительские места. Согласно дефектной ведомости, нам нужно будет привести в порядок около 2,5 тыс. квадратных метров покрытия", – рассказал начальник строительного цеха Дмитрий Сандаков.

Работы строителям УВЗ необходимо завершить одновременно с подрядной организацией, чтобы запустить стадион в эксплуатацию.