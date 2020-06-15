20 Сентября 2020
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"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

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Происшествия Челябинская область
Лаборатория, где проводится проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске от COVID-19 скончался 24-летний водитель детской поликлиники

В Челябинске от ковидной пневмонии скончался 24-летний водитель детской городской поликлиники №1, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

Врачи боролись за жизнь мужчины больше месяца. Все это время он находился на ИВЛ.

"Ему проводили все, что было необходимо. И переливание плазмы, и экстракорпоральную мембранную оксигенацию, многочисленные консилиумы по коррекции терапии с федеральными специалистами. К сожалению, болезнь оказалась сильнее", - рассказали в мэрии.

В пресс-службе администрации подчеркнули, что мужчина не работал с ковидными пациентами, не был водителем скорой или неотложки. Первым в его семье коронавирусом заболел отец, он выздоровел. Месяц назад от COVID-19 умерла мама мужчины.

Администрация города Челябинска, Управление здравоохранения, коллектив МАУ "Челябмедтранс" выражают глубочайшие соболезнования родным и близким мужчины.

Напомним, в Челябинской области за сутки подтверждено 182 случая COVID-19, пять человек скончались. Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 4 тыс. 993 человек.

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В Челябинске от COVID-19 скончался 24-летний водитель детской поликлиники

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Теги: коронавирус, болезнь, смерть, водитель, детская поликлиника,



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