В Челябинске от COVID-19 скончался 24-летний водитель детской поликлиники

В Челябинске от ковидной пневмонии скончался 24-летний водитель детской городской поликлиники №1, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

Врачи боролись за жизнь мужчины больше месяца. Все это время он находился на ИВЛ.

"Ему проводили все, что было необходимо. И переливание плазмы, и экстракорпоральную мембранную оксигенацию, многочисленные консилиумы по коррекции терапии с федеральными специалистами. К сожалению, болезнь оказалась сильнее", - рассказали в мэрии.

В пресс-службе администрации подчеркнули, что мужчина не работал с ковидными пациентами, не был водителем скорой или неотложки. Первым в его семье коронавирусом заболел отец, он выздоровел. Месяц назад от COVID-19 умерла мама мужчины.

Администрация города Челябинска, Управление здравоохранения, коллектив МАУ "Челябмедтранс" выражают глубочайшие соболезнования родным и близким мужчины.

Напомним, в Челябинской области за сутки подтверждено 182 случая COVID-19, пять человек скончались. Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 4 тыс. 993 человек.