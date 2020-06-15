Посол Чехии вызван в МИД России

Посла Чехии вызвали в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

5 июня Прага решила выслать из страны двух сотрудников российского диппредставительства. Это связано с сообщениями о том, что российский дипломат якобы привез в Чехию яд рицин.

Ранее чешское издание Respekt со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что в Прагу прибыл человек с российским дипломатическим паспортом, который привез в чемодане яд рицин. Якобы он собирался отравить чиновников, причастных к сносу памятника маршалу Коневу в Праге.

12 июня стало известно, что дело о "ввозе в Чехию яда" закрыто. Как заявили в Праге, информация о попытке провоза яда не подтвердилась, передает Regnum.