Львенок Симба, которого отобрали у фотографа-живодера, вывел на преступный синдикат

Львенок Симба, которого зоозащитники спасли из лап фотографа-живодера, помог выйти на след преступного синдиката. Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"У Симбы сегодня первый в его жизни день рождения, и он принимает подарки, хотя мог бы до него, увы, и не дожить. Львенок Симба родился в Дагестане и "работал" реквизитом у фотографа-живодера, который издевался над львенком, сломал ему лапы и повредил позвоночник, чтобы тот не мог убежать. Неравнодушные люди забили тревогу, на помощь к искалеченному львенку полетел челябинский ветеринар и мой помощник Карен Даллакян. Так Симба оказался в Челябинске. Карен провел ему операцию, вылечил язвы на теле и переломы. Теперь Симба живет в приюте "Спаси меня", продолжает восстанавливаться и принимает гостей", - пишет депутат.

По словам Бурматова, благодаря истории с Симбой "удалось выйти на след целого преступного синдиката, промышляющего незаконной торговлей и эксплуатацией животных на юге нашей страны". "Сейчас готовим депутатские запросы для того, чтобы вскрыть этот преступный гнойник и освободить других таких же пленников как Симба", - сообщил парламентарий.

Даллакян рассказывал о Симбе во время недавнего общения Владимира Путина с экологами и волонтерами. Зоозащитники предлагают доработать закон о гуманном отношении к животным новыми пунктами, которые ужесточат наказания за издевательства над животными.