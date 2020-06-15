Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене в пользу КНР

Следствие предъявило обвинение в государственной измене ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на его адвоката, Митько вменяется передача материалов спецслужбам Китая во время его поездки в КНР.

По данным источника, речь идет о секретных сведениях касательно разработок в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок. Сам Митько отрицает вину.

По словам адвоката, в последний раз его подзащитный был в Китае в 2018 году. А пришли к нему примерно через полгода после того, как тиражом 100 экземпляров были изданы тезисы к его монографии "Эволюция геополитических факторов, определяющих Арктическую миссию России".

Обвинение 78-летнему ученому было предъявлено еще 11 февраля. Митько находится под домашним арестом с многочисленными ограничениями, сообщает Regnum.

Ранее в Ростове-на-Дону суд вынес приговор ученому Алексею Темиреву, задержанному по подозрению в госизмене в 2018 году. Его приговорили к 7,5 годам колонии.

По данным источника, ФСБ обвинила Темирева в передаче секретных сведений Вьетнаму. Речь идет о данных по оборудованию, которое он создавал в конструкторском бюро вместе со своим аспирантом из этой страны.