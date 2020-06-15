Магазин "Пивко" в Екатеринбурге оштрафовали за персонал без масок

Хозяин магазина "Пивко", расположенного в селе Горный Щит на ул. Буденного, оштрафован на 50 тыс. руб. за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. В ходе проверки сотрудниками Роспотребнадзора были выявлены нарушения требований противоэпидемических мероприятий, в том числе: отсутствие термометрии работников магазина, отсутствие журнала контроля температуры и градусников, а необходимого пятидневного запаса масок, перчаток и дезинфицирующих средств для обработки пола.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, нарушения были выявлены в апреле 2020 г., тогда же Чкаловский районный суд Екатеринбурга постановил назначить подсудимому наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. руб. по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Предприниматель обжаловал решение в Свердловском областном суде, однако, после проверки материалов дела, суд признал постановление судьи Чкаловского районного суда Екатеринбурга законным и обоснованным.