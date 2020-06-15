В Перми на грани обрушения памятник, частью которого является 50-тонный Царь-молот

В Перми в ветхом состоянии оказался мемориал "Борцам революции". Ему может грозить обрушение. Об этом в своём блоге написал гражданский активист Павел Гурьянов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"На днях посетил и ужаснулся состоянию старейшего и одного из самых значимых памятников Перми, изображение которого былом гербом города в советское время. Это мемориал "Борцам революции 1905 г.", который находится на горе Вышка в Мотовилихе – самой высокой точке Перми, откуда открывается панорамный вид на город и Каму", - написал Гурьянов.

Памятник представляет собой символическую композицию – изображение серпа и молота, увенчанную красным флагом.

"Молот не обычный, а знаменитый и уникальный 50-тонный паровой Царь-молот, сооружённый инженером Воронцовым на Мотовилихинском пушечном заводе в 1873 г, которому не было равных в мире", - отметил активист.

По его словам, именно на месте, где теперь стоит памятник, в 1905 г. прошёл один из первых мотовилихинских большевистских митингов. В годы Гражданской войны там были захоронены красногвардейцы. На Вышке находится Музей-диорама и мемориальный комплекс, посвящённый революционным событиям 1905 г. Когда Первая революция прокатилась по России, рабочие Мотовилихи создали организованные отряды и вышли на баррикады.

Мемориал на Вышке начал формироваться в 1920 г. со строительства Памятника павшим борцам революции (автор – заводской чертёжник, участник революции Гомзиков). В 1932 г. в центральную часть памятника был заложен артиллерийский снаряд с прахом активного участника революционных событий 1905 г. в Мотовилихе, Звонарёва. В 1929-75 гг. у подножия памятника захоронены 18 участников Первой русской революции. 18 октября 1963 г. там же был зажжён огонь Вечной Славы, доставленный от первой мартеновской печи Мотовилихинского завода.

В советское время мемориал на Вышке был наиболее востребован как символ революционных побед, отмечает Гурьянов, ежегодно его посещали до 150 тыс. человек из всех республик Советского Союза. Именно там тысячи пермяков были приняты в октябрята, в пионеры, в комсомол, получали свой первый паспорт и принимали воинскую присягу.

"Как видите, мемориал находится в крайне плачевном состоянии: памятник разрушается и требует срочного ремонта. Осенью прошлого года огонь Вечной славы был погашен. Сейчас он горит вновь, но пропала защитная плита, ниша с огнём завалена мусором. Склоны горы заросли деревьями, мешающими обзору. Состояние памятника ухудшается прямо на глазах! Давайте подумаем, как мы можем обязать власти, наконец, начать исполнять свои обязательства. Понятно, что Мемориал "Борцам революции 1905 г." – не гигантская гельмановская табуретка из брёвен у железнодорожного вокзала, не огромный огрызок яблока, установленный у краевой библиотеки Горького, деньги на сооружение, ремонт и охрану которых выделяют регулярно", - подытожил Гурьянов.