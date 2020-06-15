20 Сентября 2020
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Общество За рубежом
3D-модель вируса SARS-CoV-2. (2020) | Фото: visual-science.com

Новый штамм: китайские власти сообщили о вспышке коронавируса на пекинском оптовом рынке

Китайские эпидемиологи сообщили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за вспышки заболевания на пекинском оптовом продуктовом рынке.

По данным китайского государственного издания Global Times, за новой вспышкой COVID-19 может стоять мутация. Предварительное исследование вируса, обнаруженного в очаге заражения, показывает, что он отличается от штамма, ранее поразившего Китай.

Предполагается, что штамм из нового очага сопоставят с штаммами из других стран, чтобы определить его точное происхождение. Вспышку удалось проследить от разделочной доски на рынке, где обрабатывался импортированный лосось. А Китай импортирует эту рыбу из таких стран как Норвегия, Чили, Австралия, Канада и Фарерские острова.

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Новый штамм: китайские власти сообщили о вспышке коронавируса на пекинском оптовом рынке

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Теги: коронавирус, китай, новый штамм, мутация, вспышка, пекин, рынок



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