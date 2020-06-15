Новый штамм: китайские власти сообщили о вспышке коронавируса на пекинском оптовом рынке

Китайские эпидемиологи сообщили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за вспышки заболевания на пекинском оптовом продуктовом рынке.

По данным китайского государственного издания Global Times, за новой вспышкой COVID-19 может стоять мутация. Предварительное исследование вируса, обнаруженного в очаге заражения, показывает, что он отличается от штамма, ранее поразившего Китай.

Предполагается, что штамм из нового очага сопоставят с штаммами из других стран, чтобы определить его точное происхождение. Вспышку удалось проследить от разделочной доски на рынке, где обрабатывался импортированный лосось. А Китай импортирует эту рыбу из таких стран как Норвегия, Чили, Австралия, Канада и Фарерские острова.