Россияне рассказали, сколько хотели бы получать после пандемии

После окончания пандемии коронавируса россияне хотели бы зарабатывать в среднем по 74 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании портала "Работа.ру".

Идеальной зарплату в размере 50–70 тысяч рублей назвали 29% опрошенных. Доход в 30–50 тысяч рублей, согласно данным опроса, устроил бы 27% россиян. Более 100 тысяч рублей хотел бы получать только 21% респондентов, пишет РБК.

Отмечается, что размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе. Тогда респонденты в среднем по стране хотели бы получать 92 тысяч рублей.

Ранее другой опрос показал, что более чем у половины россиян уменьшилась зарплата с начала действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.

Так, 58% трудоустроенных граждан работодатели понизили зарплату. На прежнем уровне зарплаты сохранились у 39% опрошенных, у 3% - произошло увеличение зарплаты. 66% опрошенных россиян также заявили о снижении премиальной части своего дохода.