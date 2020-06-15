В Челябинской области за сутки скончались пять человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 182 случая COVID-19, пять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 4 тыс. 993 человек.

Больных COVID-19 – 2 тыс. 416 человек. За сутки были выписаны из больниц 29 человек, всего в регионе выздоровели 2 тыс. 463 пациента.

За прошедшие сутки умерли пять человек с коронавирусом. От COVID-19 скончались мужчины 77 и 65 лет и женщина 47 и 73 лет. Пациент 85 лет умер от обширного ишемического инфаркта мозга, коронавирус был сопутствующим заболеванием.