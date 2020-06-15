В Прикамье возбуждено дело о преднамеренном банкротстве "Уралхиммонтаж"

В Перми возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве крупного торгового предприятия. Речь идет об "Уралхиммонтаж", где с октября 2019 г. была введена процедура конкурсного производства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

Ранее ведомство провело проверку и выяснило, что в 2014-2015 г. руководство предприятия совершило сомнительные финансовые операции на сумму свыше 300 млн руб.

"Указанные действия осуществлялись с целью создания видимости хозяйственной деятельности и вывода денежных средств, что в дальнейшем привело к неспособности предприятия в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам", - говорится в сообщении прокуратуры.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

Кроме того, перед 60 работниками предприятия с апреля по декабрь 2019 г. сформировалась задолженность по зарплате. Сумма задолженности составила более 10 млн руб. Было внесено представление конкурсному управляющему. Также в суд было направлено более 130 заявлений о выплате зарплаты.