20 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
челябинск правительство челябинской области (2013) | Фото: Накануне.ru

"Прибудет порядка 200 человек". В Челябинске экоактивисты потребовали встречи с Текслером

В Челябинске экоактивисты добиваются личной встречи с губернатором региона Алексеем Текслером. Активист движения "Челябинск дыши" Андрей Костенко подготовил обращение, в котором потребовал обеспечить беспрепятственный проход граждан в здание правительства области 1 июля, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам общественника, в городе продолжаются вредные выбросы, уничтожаются зеленые насаждения, а минэкологии бездействует. Попасть на прием к губернатору, по словам Костенко, не получается.

"Вы абсолютно закрыты для общества. Не проводите обязательные ежеквартальные приёмы граждан, на вашем сайте даже не обозначены даты, хотя вы обязаны проводить такие приёмы. На все обращения люди получают лишь отписки, при чём без вашей подписи, что создаёт впечатление, что вам вообще нет дела до проблем жителей", - говорится в обращении.

В связи с этим 1 июля экоактивисты намерены прийти на прием к Текслеру "с целью начать диалог и выработать план по реализации поручения президента в части улучшения экологической ситуации в городе". По словам Андрея Костенко, на прием прибудет порядка 200 горожан, поэтому он просит обеспечить беспрепятственный проход граждан в здание правительства или в другое помещение, в котором возможно обеспечение санитарного дистанцирования, а также предоставить посетителям медицинские маски и санитайзеры.

Копия обращения отправлена в администрацию президента.

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"Прибудет порядка 200 человек". В Челябинске экоактивисты потребовали встречи с Текслером

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Теги: Алексей Текслер, экология, экоактивисты, прием граждан,



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