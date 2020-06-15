20 Сентября 2020
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Общество В России
оплата банковская карта (2013) | Фото:

Банкиры предупредили, что выпуск и обслуживание карт может стать платным

Банки предупредили, что будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование мобильного приложения и колл-центра, пишет газета "Известия".

Это произойдет, если сохранятся ограничения комиссий за эквайринг, заявляет Ассоциация банков России.

Кроме того, банки допускают сокращение или отмену программы лояльности. В настоящий момент расходы банков субсидируются за счет межбанковских комиссий.

Как говорится в письме АБР правительству, ограничения комиссий на уровне 1% для онлайн-покупок и медицинских услуг приведут к потере банками 10-15 миллиардов рублей.

В апреле СМИ сообщили о сокращении программ лояльности в ряде банков. На их решения повлиял Банк России, зафиксировавший комиссию за эквайринг в интернет-магазинах на уровне 1% вместо 1,2-2,2%.

Новый тариф распространяется на покупки продуктов, лекарств, одежды, товаров повседневного спроса, а также бытовой техники, электроники и средств связи.

Вслед за решением Банка России платежные системы снизили до 0,7% межбанковскую комиссию — часть эквайрингового тарифа, которую банк-эквайер, обслуживающий магазин, платит банку-эмитенту карты покупателя. Именно с доходов от этой комиссии банк-эмитент и направляет средства на кешбэк.

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Банкиры предупредили, что выпуск и обслуживание карт может стать платным

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Теги: выпуск карт, банки, эвкайринг



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