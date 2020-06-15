Наталья Орейро подала документы на получение российского гражданства

Певица и актриса Наталья Орейро, ставшая популярной в России после выхода аргентинского серила "Дикий ангел", подала документы на получение российского гражданства, передает ТАСС.

"Однажды я пошла в посольство (России в Аргентине - прим. ред.) по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении", - сказала Орейро.

Звезда рассказала, что идея получить российское гражданство появилась у нее во время участия в передаче "Вечерний Ургант": "Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство".