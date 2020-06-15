В Челябинске экс-омбудсмена Севастьянова приговорили к двум годам условно за попытку хищения гранта

Центральный районный суд приговорил экс-уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года, передает корреспондент Накануне.RU.

Суд признал экс-омбудсмена виновным в попытке хищения 3 млн руб. в качестве гранта. По версии следствия, в 2017 году Севастьянов представил в региональный минсельхоз подложные документы, подтверждающие ведение им фермерского хозяйства, чтобы участвовать в конкурсе на право получить грант в 3 млн руб. на создание и развитие крестьянского хозяйства начинающим фермерам. Факт подложных документов был выявлен при проверке сотрудниками министерства. 20 февраля 2019 года Севастьянов был задержан в Москве и доставлен в Челябинск, однако 25 февраля следователь отозвал ходатайство о заключении под стражу.

Добавим, что гособвинение просило для Севастьянова 3,5 года колонии и штраф в 800 тысяч руб.

За время судебного разбирательства Алексей Севастьянов успел поучаствовать в выборах губернатора, но проиграл, набрав 3,23% голосов избирателей.