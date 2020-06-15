Ямал в девятый раз стал лидером регионов России по благосостоянию населения

Составлен рейтинг регионов России по уровню благосостояния их жителей. Первую строчку девятый раз подряд занял Ямал. Остальные регионы Урала расположились в разных частях списка, в первую десятку вошла также Югра, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Рейтинг благосостояния российских семей подготовили эксперты РИА Новости. Показатель рассчитывали по максимально возможному остатку денег у семьи со средней для региона зарплатой после минимальных расходов, основанных на данных Росстата.

Лидером регионов по такому показателю стал Ямал. Семьи с одним ребёнком после минимально необходимых платежей имеют на руках 101,6 тыс. руб./месяц, семьи с двумя детьми – 88,4 тыс. руб./месяц. Второе место заняла Сахалинская область (86,2 тыс. и 72,7 тыс. руб./месяц соответственно), третье – Москва (76,1 и 65,8 тыс. руб./месяц).

С показателями в 69,4 и 56,8 тыс. руб./месяц на пятом месте расположился Ханты-Мансийский автономный округ. На 11 месте оказалась Тюменская область. Там у семей с одним ребёнком до конца месяца остаётся 51,2 тыс. руб., у тех, кто имеет двух детей, - 39,2 тыс. руб. 24 место заняла Свердловская область (38,8 тыс. и 27 тыс. руб.), на 28-ом – Челябинская (38 и 25,7 тыс. руб.). На 70 месте расположилась Курганская область (22,7 и 11,4 тыс. руб.).