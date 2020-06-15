В Сети появилось видео ДТП в Екатеринбурге, после которого вспыхнула иномарка с номерами 666

В Сети появилось видео ДТП в Екатеринбурге, после которого загорелся автомобиль "Мерседес" с номерами 666.

Авария произошла вечером 13 июня на перекрестке улиц Токарей и Кирова. В результате столкновения ВАЗа и иномарки пострадали три человека.

Видеозапись момента ДТП опубликована в сообществе "Инцидент Екатеринбург". На кадрах видно, что автомобиль пытается проскочить перекресток на большой скорости, но буквально сносит другую машину.

После столкновения "Мерседес" загорелся. Водителя и пассажира отечественной легковушки и водителя иномарки доставили в больницу.