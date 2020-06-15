20 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Массовые беспорядки в Миннесоте, США (2020) | Фото: REUTERS/Eric Miller

В США началась вторая волна беспорядков после очередного убийства чернокожего полицейским

В США у протестующих нашелся новый повод продолжить свои акции: в городе Атланта (штат Джорджия) белый полицейский застрелил чернокожего мужчину.

12 июня у ресторана быстрого питания Wendy's полицейский смертельно ранил при задержании афроамериканца Рэйшарда Брукса.

После этого протесты вспыхнули с новой силой. В Атланте группа демонстрантов на несколько часов перекрыли автостраду, а также разгромили круглосуточный магазин, разбили окна на заправочной станции, пишет Regnum.

Кроме того, протестующие отправились к дому губернатора, требуя справедливости в новом разбирательстве.

Напомним, акции протеста и погромы охватили города США после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от жесткого обращения полиции. При задержании страж порядка применил удушающий прием.

В несколько городов введены силы Нацгвардии. Протестующие обвиняют полицейских в расизме и убийстве. Задержаны тысячи человек, им предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог. 7 июня Дональд Трамп поручил вывести из Вашингтона подразделения национальной гвардии, заявив, что теперь "все под контролем".

СМИ сообщали, что президент США на фоне протестов предложит несколько инициатив по реформированию полиции.

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В США началась вторая волна беспорядков после очередного убийства чернокожего полицейским

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Теги: сша, атланта, рэйшард брукс



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Развитие сюжета:

Ранее 07.07.2020 11:44 Мск В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков

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