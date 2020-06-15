Племянница Дональда Трампа написала книгу с "непристойными подробностями" о жизни дяди

55-летняя племянница Дональда Трампа Мэри пообещала выпустить этим летом разоблачающую книгу мемуаров о своем дяде. По данным издания Daily Beast, книга "Слишком много и никогда не достаточно" будет раскрывать "душераздирающие и непристойные" подробности о Дональде Трампе. В издании будет рассказываться о роли Мэри Трамп как основного источника в расследовании New York Times о налогах действующего президента.

Предполагается, что книга поступит в продажу 11 августа – всего за несколько недель до национального съезда Республиканской партии, на которой Трамп может выдвинуться от этой партии на второй президентский срок.

Известно, что Мэри Трамп, дочь Фреда Трампа-младшего, предоставила NYT налоговые декларации деда и другую финансовую документацию семьи. В результате выяснилось, что президент получил более $400 млн от отца и, якобы, участвовал в мошеннических схемах налогообложения со своим отцом.

Отец Мэри умер в возрасте 42 лет от сердечного приступа. Его смерть, как считается, стала результатом алкоголизма, и женщина намекает, что эта пагубная привычка есть и у ее деда и дяди.