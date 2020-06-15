В ЗАТО Снежинск у сотрудника детской поликлиники выявлен COVID-19

В ЗАТО Снежинск у сотрудника детской городской поликлинике ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России выявили коронавирус, сообщение об этом появилось на официальном сайте Центральной медсанчасти № 15, передает корреспондент Накануне.RU.

В связи с этим в детской поликлиники введен запрет на плановые посещения, на плановую диспансеризацию и профилактические осмотры, а также на вакцинацию детского населения.

Другие подразделения ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России работают в штатном режиме.