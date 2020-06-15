20 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
автомобиль машина (2017) | Фото: Накануне.ru

В Югре полуторагодовалую девочку оставили в салоне автомобиля в жару - она чуть не погибла

В Югре 25-летнюю жительницу Советского привлекли к административной ответственности по ст. 12.19 КоАП РФ - в тридцатиградусную жару она заперла в салоне автомобиля полуторагодовалую девочку. Об инциденте в своем Facebook сообщил общественник Антон Пантин, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел в Югорске, 6 июня, примерно в 16.00 по местному времени. Прохожие заметили на стоянке местного ТЦ автомобиль, в котором была заперта заплаканная девочка, мокрая, с красным оттенком кожи. Позвонив в полицию, люди начали предпринимать меры к вызволению маленького "пленника". Кто-то пытался инициировать отклик сигнализации, кто-то начал принудительно опускать чуть-чуть приоткрытое окно, а кто-то обратился к администрации торгового центра с целью поиска владельца транспортного средства.

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции установили водителя. В ГИБДД напоминают водителям, что согласно п. 12.8 ПДД запрещается оставлять в салоне автомобиля вовремя его стоянки детей до семи лет в отсутствии совершеннолетнего лица. За данное нарушение предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 500 руб. или уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком на год.

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В Югре полуторагодовалую девочку оставили в салоне автомобиля в жару - она чуть не погибла

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Теги: ребенок, салон автомобиля, жара



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