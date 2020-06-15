На югорском пляже "переобтянули" раздевалку, "украшенную" портретами ветеранов

Кабинку на пляже озера Мёртвое, ранее "украшенную" портретами ветеранов Великой Отечественной войны, обтянули прозрачной клеёнкой, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в соцсетях появились кадры того, как на озере Мёртвое, расположенном недалеко от Советского, одну из кабинок для переодевания "обтянули" портретами ветеранов Великой Отечественной войны. "По данному инциденту администрация Советского района ведёт проверку. Также в ОМВД России по Советскому району направлено заявление о проведении проверки информации, указанной в видео, и принятии соответствующих мер реагирования", - такой комментарий к посту оставила официальный представитель районной администрации Александра Иванова.

Бывший депутат думы Югорска Антон Пантин написал на своей странице "Вконтакте", что деревянный каркас обтянули прозрачной плёнкой так, что видно даже перекладины с других сторон.

"То есть можно откровенно подглядывать за переодевающимися людьми. Устройство такого сооружения из остатков указанного баннера является недопустимым и заслуживает не только публичного порицания, но и более серьёзного наказания", - написал Пантин.