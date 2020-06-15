20 Сентября 2020
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Конституция РФ Свердловская область В России
Коллаж, голосование по Конституции, QR-бюллетень (2020) | Фото: Накануне.RU

В Свердловскую область поступили бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию

В Свердловскую область поступают бюллетени для общероссийского голосования по изменениям в Конституцию России.
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Как сообщили Накануне.RU в региональной избирательной комиссии, на сегодняшний день документы получили 58 ТИК. Все бюллетени в обязательном порядке пересчитываются и распределяются для передачи в участковые избирательные комиссии.

"Нижнесергинская районная территориальная избирательная комиссия получила 34 тысячи бюллетеней для общероссийского голосования. 24 июня, в соответствии с календарным планом за сутки до старта голосования, они будут переданы в наши УИК", - рассказал председатель ТИК Сергей Пономарев.

Как отметили в избиркоме, хранение бюллетеней обеспечено в соответствии со всеми требованиями хранения документов строгой отчетности.

Напомним, само голосование продлится семь дней – с 25 июня по 1 июля. В этот период участковые избирательные комиссии будут работать с 8.00 до 20.00. Ранее свердловчанам разъяснили, как проголосовать по поправкам в Конституцию не выходя из дома.

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В Свердловскую область поступили бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию

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Теги: Конституция, поправки, голосование, бюллетени, избирком



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