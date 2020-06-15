В Челябинске не будут проводить парад Победы 24 июня

Власти Южного Урала приняли решение не проводить 24 июня парад Победы в Челябинске.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, такое решение было принято на основании рекомендаций медиков, а также из-за риска дальнейшего распространения COVID-19. Кроме того, в регионе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил в регионе режим повышенной готовности до конца месяца. Согласно подписанному распоряжению, в регионе также запрещены массовые мероприятия и ограничена работа ряда объектов. При этом, до 30 июня возможно частичное снятие ограничений.