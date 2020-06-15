Адвокат Ефремова оценил решение семьи Захарова не принимать деньги от актера

Адвокат актера Михаила Ефремова прокомментировал отказ семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова принять материальную помощь.

По словам Эльмана Пашаева, близких намеренно вводят в заблуждение.

Если бы потерпевшей стороне "нормально объясняли", чем "это все закончится", они бы не отказывалась от финансовой помощи, заявил юрист в интервью "Пятому каналу".

"А когда человека сажают, что они получат? Об этом речь идет", - отметил адвокат Ефремова.

"Но когда кто-то себе грязный пиар делает, отговаривает, что нам пока ничего не надо, мы будем большие деньги получать, это заблуждение. Ефремов — не олигарх", - подчеркнул Пашаев.

Напомним, 8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль. В результате аварии водитель фургона оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня.

Уголовное дело, возбужденное сразу после происшествия, переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии. Суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа.

Ефремов ранее заявлял что признает вину и готов оказать материальную помощь семье погибшего. Актер записал видеообращение. В нем служитель муз просит прощения у семьи погибшего и выражает желание помочь родным Сергея Захарова материально. "Помогу ими всеми средствами, если примут и поймут, что это попытка не откупиться, а искупить. Многие думают, что меня, как артиста, будут "отмазывать". Нет, я не буду использовать свои связи или знакомства. Да и как тут "отмажешься", когда все все видели? Слава Богу, моя мама не увидела всего этого", - говорит Ефремов в ролике, опубликованном на Youtube-канале "Гражданин поэт".

Семья Захарова не приняла извинений служителя муз, рассказал адвокат родных погибшего.