Актриса Барбра Стрейзанд подарила дочери Джорджа Флойда свои акции Disney

Шестилетняя Джианна Флойд, дочь погибшего во время задержания полицией афроамреиканца, стала акционером компании Disney. Щедрый подарок ребенку сделала голливудская легенда, актриса Барбра Стрейзанд.

В Instagram девочки появилась фотография, на которой Джианна позиурет с дарственной на акции, а также с двумя коллекционными альбомами Стрейзанд – "My Name is Barbra" (1965) и "Color Me Barbra" (1966).

Аккаунт Джианны Флойд стал прибежищем сторонников движения Black Lives Matter, в том числе таких как Опра Уинфри и Мишель Обама. На странице девочки ее взрослые родственники периодически высказываются на тему расизма.

Кроме того, мать Джианны создала для нее страницу Go Fund Me, на которой собирали деньги в поддержку семьи Флойда и собрали уже более $2 млн.