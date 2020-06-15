20 Сентября 2020
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МЧС, спасатель, катер (2017) | Фото:ГУ МЧС России по Курганской области

На Камчатке продолжают искать экипаж перевернувшегося катера

На Камчатке продолжаются поиски экипажа перевернувшегося в Авачинской бухте катера. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и оперативно-следственная группа полицейского главка.

"На катере спасатели планируют обследовать акваторию и прибрежную территорию Авачинской бухты. Кроме того, поиск будет вестись и с воздуха — для этого задействуют беспилотный летательный аппарат. Всем проходящим мимо судам дана радиограмма о происшествии, они ориентированы на осуществление попутного поиска", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС.

Напомним, катер с четырьмя мужчинами на борту пропал в ночь с 13 на 14 июня. Он доставлял груз на другое судно. В результате поиска катер был найден перевернутым в 40 километрах от берега. Людей на нем не было.

14 июня на месте ЧП начали работать водолазы, задействованы несколько катеров для поисков.  

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На Камчатке продолжают искать экипаж перевернувшегося катера

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Теги: камчатка, поиски, пропавшие, катер, спасательная операция



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