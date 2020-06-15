20 Сентября 2020
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Спорт В России Москва
Евгений Плющенко, фигурист (2010) | Фото: www.vesti.ru

Евгений Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получила статус тренера сборной России по фигурному катанию, об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Минспорта РФ. Сообщается, что Плющенко будет тренировать национальную команду в Центре спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП), передает "Интерфакс".

Плющенко уже несколько лет занимается тренерской работой, у него есть своя школа фигурного катания. В недавнем времени под крыло Плющенко перешло несколько спортсменов, в том числе и Александра Трусова, эта одиночница входит в текущий состав сборной России. Ранее девушка занималась у Этери Тутберидзе.

Плющенко также много времени уделяет работе на своими ледовыми шоу, гастролям по всему миру.

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Евгений Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию

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Теги: евгений плющенко, тренер, сборная россии, фигурное катание



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