Евгений Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получила статус тренера сборной России по фигурному катанию, об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Минспорта РФ. Сообщается, что Плющенко будет тренировать национальную команду в Центре спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП), передает "Интерфакс".

Плющенко уже несколько лет занимается тренерской работой, у него есть своя школа фигурного катания. В недавнем времени под крыло Плющенко перешло несколько спортсменов, в том числе и Александра Трусова, эта одиночница входит в текущий состав сборной России. Ранее девушка занималась у Этери Тутберидзе.

Плющенко также много времени уделяет работе на своими ледовыми шоу, гастролям по всему миру.