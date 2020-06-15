20 Сентября 2020
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Магазин в Севастополе (2020) | Фото: Накануне.RU

Российские ритейлеры заработают на невыездных туристах

Спад туристической отрасли России на фоне пандемии коронавируса и как следствие - прекращение международных перелетов может сыграть на руку продовольственным ритейлерам страны.

Как следует из прогноза Национального рейтингового агентства, россияне отказавшись от зарубежных курортов, будут тратить деньги внутри страны, что может принести рознице дополнительно до 80 млрд руб.

Ранее Ассоциация туроператоров РФ оценивала потери компаний сектора выездного туризма в 25 млрд руб. этим летом. Тем временем, аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов считает, что эффект от сокращения турпотока сети смогут увидеть только в Москве и Санкт-Петербурге, пишет "Коммерсант".

Напомним, Ростуризм планирует сделать отдых на курортах страны максимально доступным и комфортным в текущем году.

Как сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова, в этом году впервые запускаются чартеры на Байкал, на Алтай, в Калининград, в Хакасию. Всего прорабатывается несколько десятков направлений "чтобы, начиная с июля, наши граждане могли путешествовать".

Ростуризм ожидает начала полноценного курортного сезона с 1 июля.

Как сообщалось, запуск туристической отрасли для межрегиональных поездок планировался с 1 июля, а до 15 июня регионы должны были подготовить планы открытия сезона. По словам вице-премьера, уже в 25 регионах начали работать гостиницы, более 40 субъектов уже могут по эпидемиологическим показателям претендовать на открытие отелей.

Российское правительство считает, что в июле в стране может начаться внутренний туристический сезон.

"Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона, - заявил ранее глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

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Российские ритейлеры заработают на невыездных туристах

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Теги: магазины, торговля, туризм, коронавирус



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