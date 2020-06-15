20 Сентября 2020
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рубли, деньги (2015) | Фото: gazetafinansowa.net

"Обещали помочь". У пострадавшей от "МММ" пенсионерки из Екатеринбурга похитили 1 млн рублей

Пожилая жительница Екатеринбурга перевела мошенникам более 1 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу, 8 июня в правоохранительные органы обратилась женщина 1937 года рождения. По ее словам, неизвестные завладели 1 млн 360 тыс. руб. Накопления находились на сберегательном счете.

24 мая по радио она услышала номер телефона, по которому можно обращаться обманутым вкладчикам по вопросу возврата денег. Пенсионерка набрала указанный номер и сообщила, что ранее вкладывала деньги в финансовую компанию "МММ", а также оставила свои персональные данные.

На следующий день ей перезвонила неизвестная и сообщила, что пропавшие деньги найдены за границей, а чтобы их вернуть, необходимо перевести на счет, который она укажет, 100 тыс. руб. для проведения обменных операций с валютой. Пенсионерка согласилась. После этого женщина по требованию неизвестной сделала еще несколько переводов. Когда на ее счете закончились средства, мошенница перестала выходить на связь.

Поняв, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. По факту мошенничества заведено уголовное дело. Преступников ищут.

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"Обещали помочь". У пострадавшей от "МММ" пенсионерки из Екатеринбурга похитили 1 млн рублей

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Теги: Екатеринбург, мошенники



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