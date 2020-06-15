Детсады Пермского края подключат к единой цифровой платформе

В Пермском крае продолжается реализация проекта "Инновационная цифровая платформа Smart School Pro".

Как сообщили Накануне.RU в региональном правительстве, в нем участвуют 13 детских садов из шести территорий. Сотрудники дошкольных учреждений уже прошли онлайн-обучение. Всего в текущем году к системе будет подключено около 500 школ. В случае, если платформа проявит себя с положительной стороны, она станет доступной для всех учреждений края.

Smart School Pro – современное технологическое решение, которое позволяет связать всех участников образовательного процесса в едином информационном пространстве. С помощью настраиваемых модулей родители в режиме единого окна получают актуальную информацию о занятиях и развитии ребенка, а учреждения оптимизируют процессы, разгрузив сотрудников от рутинной работы.