20 Сентября 2020
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детский сад, детсад, нижневартовск, ребенок, воспитатель, игрушки (2020) | Фото:пресс-служба администрации Нижневартовска

Детсады Пермского края подключат к единой цифровой платформе

В Пермском крае продолжается реализация проекта "Инновационная цифровая платформа Smart School Pro".

Как сообщили Накануне.RU в региональном правительстве, в нем участвуют 13 детских садов из шести территорий. Сотрудники дошкольных учреждений уже прошли онлайн-обучение. Всего в текущем году к системе будет подключено около 500 школ. В случае, если платформа проявит себя с положительной стороны, она станет доступной для всех учреждений края.

Smart School Pro – современное технологическое решение, которое позволяет связать всех участников образовательного процесса в едином информационном пространстве. С помощью настраиваемых модулей родители в режиме единого окна получают актуальную информацию о занятиях и развитии ребенка, а учреждения оптимизируют процессы, разгрузив сотрудников от рутинной работы.

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Детсады Пермского края подключат к единой цифровой платформе

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Теги: детсады, дети



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